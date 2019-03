Detido chefe de gabinete de Guaidó

Roberto Marrero, o chefe de gabinete do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, foi detido. De acordo com a agência Reuters, a detenção de Roberto Marrero foi anunciada por Sergio Vergara, líder do grupo parlamentar da Vontade Popular.

Sergio Vergara contou que membros do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN) tentaram invadir a sua residência durante a madrugada e "plantar armas" para os incriminarem.

Guaidó reagiu no Twitter e sublinhou que desconhece o paradeiro de Roberto Marrero, pedindo que o seu chefe de gabinete seja "libertado imediatamente".

Os dois homens acompanharam Guaidó numa viagem recente a países da América Latina para aumentar o apoio internacional aos seus esforços para remover Maduro da Presidência venezuelana.



Os Estados Unidos e cerca de 50 países da comunidade internacional, incluindo Portugal, reconheceram o opositor e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como Presidente interino da Venezuela, negando a legitimidade do governo liderado pelo Presidente Nicolás Maduro.



Na Venezuela, a confrontação entre as duas fações tem tido repercussões políticas, económicas e humanitárias.



No país residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.



Os mais recentes dados das Nações Unidas estimam que o número atual de refugiados e migrantes da Venezuela em todo o mundo se situa nos 3,4 milhões.



Só no ano passado, em média, cerca de 5.000 pessoas terão deixado diariamente a Venezuela para procurar proteção ou melhores condições de vida.