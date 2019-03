Detido "preso radicalizado" que feriu dois guardas em prisão francesa de alta segurança

Um "detido radicalizado", que havia ferido com gravidade dois guardas prisionais numa prisão de alta segurança em Condé-sur-Sarthe, na província francesa da Normandia, no noroeste do país, foi preso pelas autoridades, indicou fonte oficial.

Michaël Chiolo, um preso com 27 anos, barricado durante as últimas dez horas com a sua companheira na secção familiar da prisão de Condé-sur-Sarthe, foi controlado e preso pela Raid, a força de elite da polícia francesa, fez saber o ministro francês do Interior, Christophe Castaner, através da rede social Twitter.

A brigada anti-terrorista da polícia de Paris foi alertada esta manhã para o incidente na prisão de alta segurança.

O detido radicalizado barricou-se com a sua companheira na unidade familiar do estabelecimento prisional, depois de ter ferido com gravidade dois guardas com uma faca.

Um delegado sindical da prisão, citado pela agência France Press, denunciou a agressão pouco depois da ocorrência da mesma, dizendo tratar-se de um "ataque terrorista", em que um "detido radicalizado" gritou "allahu akbar".

Para a ministra da Justiça, Nicole Belloubet, "o caráter terrorista do ataque" levado a cabo por Chiolo "não oferece qualquer dúvida", avançou a AFP.

O departamento anti-terrorista do ministério público francês foi desde o início encarregado de tomar conta do caso.

Pelas 08:45 locais (menos uma hora em Lisboa), o detido atacou dois guardas prisionais com idades na ordem dos 30 anos com uma faca de cerâmica. Gritou "allahu akbar", de acordo com Alassanne Sall, delegado sindical da prisão.

A faca utilizada na agressão "poderá ter sido" introduzida na prisão "pela sua mulher", de acordo com a ministra.

Michaël Chiolo encontra-se a cumprir uma pena de 30 anos com libertação prevista para 2038. Não se encontrava detido na secção prisional destinada aos presos radicalizados e inaugurada em setembro último.