Dezenas de milhares marcharam em Madrid contra uma "Espanha esvaziada"

Em Madrid, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o despovoamento. Na capital espanhola juntaram-se 24 províncias e mais de uma centena de movimentos cívicos, sob o lema "España vaciada", com o objetivo de pedir um pacto de regime que garanta igualdade em todo o território espanhol

Manolo Gimeno é um dos porta-vozes do movimento Teruel - única região de Espanha que não tem autoestrada - e, em declarações à TSF, lembrou que em Portugal a situação é idêntica.

"Conhecemos um pouco de Portugal e passa-se o mesmo. Temos os mesmos problemas, há territórios amplos que estão ao abandono e que, devido à falta de oportunidades, estão a ficar despovoados. Isto leva ao isolamento destes territórios e as políticas tomadas em Espanha não os tiveram em conta", defende o porta-voz.

Gimeno explica que o que se passou em Madrid foi uma "chamada de atenção para o problema" promovida pelas 24 províncias que representam mais de 50% do território espanhol - Espanha conta com 50 províncias no total. "O território espanhol está vazio: despovoado, com poucas infraestruturas e com poucas possibilidades de desenvolvimento", vaticina.

Os números do despovoamento em Espanha são parecidos com os de Portugal: 90% da população vive concentrada em apenas 30% do território espanhol. Manolo Gimeno sublinha que nem a entrada de fundos europeus conseguiu resolver o problema.

"A Europa deu muito dinheiro a Espanha para promover a coesão social dos territórios. Se analisarmos como estava Espanha antes da União Europeia enviar esse dinheiro e como está agora, as diferenças aumentaram. Ou seja, este dinheiro não serviu para conseguir a coesão social, a Europa também tem uma responsabilidade importante" nesta questão, nota.

O Governo espanhol diz que, nesta manifestação estiveram cerca de 50 mil pessoas. A organização - encabeçada pelos movimentos Teruel Existe y Soria ¡Ya! - contrapõe com quase 100 mil.

Segundo o El País, 48% dos municípios espanhóis têm uma densidade populacional inferior a 12,5 habitantes por quilómetro quadrado, o limiar a partir do qual a União Europeia define a densidade como baixa.

Entre 2011 e 2017, quase 62% das localidades perderam populações vizinhas, segundo dados oficiais do Governo espanhol. Numa escala maior, 63% das cidades com entre 20.000 e 50.000 habitantes diminúiram na última década.