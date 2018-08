Dezenas de pessoas arrastadas por rio que transbordou na Itália. Há 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram depois de esta segunda-feira um rio Raganello ter transbordado na região de Calábria, Itália.

O rio galgou as margens depois das fortes chuvas que atingiram a região, apanhando desprevenido um grupo que fazia uma caminhada no parque nacional Pollino.

Segundo a Reuters, 23 pessoas foram resgatadas depois de terem sido arrastadas pela corrente e 12 feridos tiveram de ser hospitalizados.

Há ainda cinco desaparecidos, mas as autoridades admitem que esse número seja superior porque nem todos os turistas entraram no desfiladeiro com guias oficiais e registados.

"O desfiladeiro encheu-se de água rapidamente e as pessoas foram catapultadas como balas. Algumas acabaram a três quilómetros do vale", descreveu Carlo Tansi, representante do departamento de proteção civil de Calabria.

As buscas decorreram no terreno durante a noite e vários helicópteros foram acionados no início da manhã. Este é um local de difícil acesso, com passagens estreitas e inúmeros obstáculos.

Ainda não são conhecidas as nacionalidades das 11 vítimas mortais, seis mulheres e cinco homens.

As gargantas do rio Raganello formam uma área natural protegida que se estende ao longo de 1.600 hectares, com um desfiladeiro de 13 quilómetros. É um percurso aconselhado apenas para caminhantes experientes e durante algum tempo esteve mesmo interditado.