Dia decisivo para o Reino Unido. Deputados votam acordo para o Brexit

Os deputados do Parlamento britânico votam, esta terça-feira, o acordo assinado entre Theresa May e a União Europeia para o Brexit. A votação arranca às 19h00 e May precisa de 318 votos a favor para levar o acordo avante, um cenário pouco provável atendendo às projeções avançadas até agora.

Antes da votação, os deputados vão poder debater quatro emendas ao documento, na Câmara dos Comuns, em Westminster, no coração da capital britânica. Nenhuma destas emendas prevê um segundo referendo.

Como explica a CNN , a emenda A - a primeira a ser votada e proposta pelo líder do Labour, Jeremy Corbyn- pede a rejeição do acordo e que se "esgotem todas as opções" para para impedir que o Reino Unido saia da UE sem acordo.

A emenda K, do Partido Nacionalista Escocês em Westminster, também rejeita o acordo, pedindo que o Parlamento britânico "respeite a vontade" do Parlamento escocês e da Assembleia galesa.

Na terceira emenda (B) o conservador Edward Leigh, lembra que o mecanismo de salvaguarda para a fronteira da Irlanda (backstop) é temporário e que o mesmo deve acabar até 1 de janeiro de 2022.

Noutro plano, a última emenda -do conservador John Baron - abre a possibilidade de o Reino Unido acabar com o backstop sem o acordo da União Europeia.

Antes da votação das emendas, está previsto que Theresa May fale aos deputados.

Na hora da votação da versão final do acordo, os deputados que estejam contra o acordo entram numa sala e os deputados que sejam a favor do acordo entram noutra sala. À porta há dois deputados a contar quem entra em cada uma das salas e, depois da votação, todos regressam à sala principal do Parlamento para saber o resultado.

Depois do voto desta tarde o governo terá três dias para apresentar novas alternativas aos deputados. Entre elas, a possibilidade de Theresa May voltar a apresentar o acordo ao parlamento ou adiar a data de saída.

