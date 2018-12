Dinamarca quer enviar imigrantes "indesejados" para ilha remota

A Dinamarca quer enviar os migrantes "indesejados" para uma ilha remota, que abriga atualmente estábulos, laboratórios e crematórios de um centro de investigação de doenças contagiosas de animais.

O anúncio foi feito pela ministra da Imigração, Inger Stojberg, através do Facebook e dá sequência ao acordo alcançado entre o Governo e a extrema-direita do Partido do Povo.

"Se é indesejado na sociedade dinamarquesa, não deve ser incómodo para os dinamarqueses. Os migrantes que são condenados por infrações penais, lei de armas, tráfico de drogas, entre outras, serão movidos para a ilha de Lindholm. Eles são indesejados na Dinamarca e vão sentir isso", escreveu a governante.

Na sexta-feira, o executivo de centro-direita chegou a acordo com a extrema-direita para transferir cerca de 100 migrantes que tenham cometido crimes mas que não podem voltar para os países de origem.

A medida foi prontamente criticada pela oposição, com o partido Alternativa a descrever a proposta como um "colapso humanitário". "As políticas desumanas estão criar uma Dinamarca completamente diferente da Dinamarca que eu amo", disse o Uffe Elbæk.

Nos últimos anos, apesar da população ser maioritariamente de origem dinamarquesa, a imigração aumentou. O número de refugiados e imigrantes de países como o Afeganistão e a Síria cresceu significativamente.