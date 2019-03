Divulgada foto de suspeito do ataque em Utrecht

As autoridades holandesas divulgaram a foto de um homem suspeito de ser o autor do ataque, na cidade de Utrecht, que causou a morte a três pessoas. Chama-se Gokman Tanis, tem 37 anos e nasceu na Turquia.

O suspeito continua em fuga, mas há relatos de que vários polícias, fortemente armados, estão no exterior de um bloco de apartamentos nas proximidades do local onde ocorreu o tiroteio.

Foto: Ultrecht Police

Segundo várias testemunhas, o homem entrou no elétrico e começou a disparar indiscriminadamente causando três mortos, já confirmados pela polícia holandesa. Ainda de acordo com os mesmos relatos, o motorista não conseguiu abrir imediatamente as portas e alguns passageiros partiram os vidros para conseguirem sair.

A Agência Nacional de Segurança e Antiterrorismo fez saber que este não foi um ato isolado: "Houve tiroteios esta manhã em Utrecht em vários lugares", disse o diretor da NCTV, Pieter-Jaap Aalbersberg, em conferência de imprensa. Mas as autoridades ainda estão a tentar encontrar uma ligação entre estes acontecimentos.

As autoridades não excluem "a possibilidade de ter sido um ataque terrorista" e passaram o nível de ameaça para o grau cinco, o mais elevado, anunciando um reforço da segurança nas fronteiras e aeroportos do país.

O primeiro-ministro, Mark Rutte, disse que todos os esforços estão a ser feitos para encontrar o "suspeito ou suspeitos" do ataque.

