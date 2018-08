Um camião cisterna carregado de material inflamável envolveu-se esta segunda-feira num acidente de viação em Bologna, provocando logo depois uma enorme explosão e um incêndio.

Segundo avança o jornal La Republica , pelo menos duas pessoas morreram, 60 ficaram feridas, 14 em estado grave.

O incêndio provocado pela enorme explosão, registada em vídeo por vários automobilistas, destruiu várias viaturas que pertenciam a um stand localizado nas imediações.

As autoridades italianas, depois de dominarem as chamas, revelaram os estragos provocados por este acidente. O tabuleiro do que parece ser um viaduto acabou por ceder perante a força da explosão do camião-cisterna.

Segundo a polícia de Bolonha, citada pela Associated Press, até 70 pessoas sofreram ferimentos e, segundo os serviços de emergência, citados pela EFE, 67 pessoas ficaram feridas, tendo sido tratadas a queimaduras de diferentes graus.