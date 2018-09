Dois sismos abalam Indonésia. Há pelo menos um morto e 10 feridos

O sismo mais forte, às 10h02 (11h02 em Lisboa), ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, e a 56 quilómetros a nordeste de Donggala, na ilha de Celebes (Sulawesi, em indonésio), segundo o centro geológico norte-americano (USGS, na sigla em inglês).

No primeiro tremor de terra, de magnitude 6,1 e que ocorreu às 7h00 GMT (8h00 em Lisboa), pelo menos uma pessoa morreu, dez ficaram feridas e dezenas de casas sofreram danos, segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres indonésia.

"A vítima foi atingida por um edifício que ruiu", disse a agência em comunicado.

Segundo o USGS, este sismo teve o seu centro a uma profundidade de 18 quilómetros, a cerca de 30 quilómetros a norte da cidade de Donggala, no centro de Celebes.

A agência indonésia de meteorologia e geofísica disse que o sismo não tem o potencial de provocar um tsunami.

A Indonésia é frequentemente afetada por sismos por se encontrar no "Anel de Fogo do Pacífico", um círculo de vulcões e falhas sísmicas na bacia do Pacífico.

Em dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9,1 ao largo de Sumatra, oeste da Indonésia, provocou um tsunami que matou 230 mil pessoas numa dezena de países.