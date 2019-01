Dois sismos registados no sul da Indonésia em poucas horas

Um sismo de magnitude 6,4 foi registado na ilha de Sumba, no sul da Indonésia, horas depois de um outro sismo de 6,1 ter sido sentido no mesmo local, esta terça-feira, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O USGS, que cadastra a atividade sísmica em todo o mundo, disse que o segundo sismo foi registado a 27 quilómetros de profundidade.

A agência norte-americana indicou ainda que o epicentro foi localizado a 162 quilómetros a sudoeste de Waingapu, a principal cidade de Sumba, e a 224 quilómetros a sudeste de Bima, na ilha vizinha de Sumbawa.

O sismo de 6,4 foi precedido, poucas horas antes, do sismo de 6,1, com 31 quilómetros de profundidade e muito perto do local onde ocorreu o segundo sismo.

A Indonésia assenta sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.