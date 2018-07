Dominic Raab quer "aquecer" negociações do Brexit

O novo secretário britânico para o Brexit chegou esta quinta-feira a Bruxelas manifestando-se "ansioso" em levar o nível das negociações de retirada do Reino Unido da União europeia para uma outra etapa. Já o negociador europeu Michel Barnier avisa que há muito a fazer e o tempo escasseia.

Reportagem TSF em Bruxelas

"Temos muito trabalho para fazer, com as nossas equipas. Falta 13 semanas antes do conselho europeu de Outubro", disse o francês, que chefia a equipa de negociadores do lado europeu.



As conversas entre Londres e a União Europeia chegaram a um ponto de altíssima pressão, numa altura em que o tempo escasseia e o clima político na capital britânica também está fragilizado, depois das demissões no ministério britânico dos Negócios Estrangeiros.



A reunião de Outubro é a data limite para os governos darem luz verde a um eventual acordo, para que este possa ser ratificado pelos parlamentos nacionais em que o procedimento é necessário e possa seguir toda a tramitação institucional na União Europeia. Até ao encontro do chefes de Estado, Barnier quer concluir "duas coisas".



"A finalização do acordo de retirada. E ainda não estamos nessa fase. Teremos também que preparar a declaração política sobre a nossa relação futura", frisou.



A questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda permanece uma questão por resolver. Sobre a relação futura, a União Europeia espera por mais compromisso da parte do Reino Unido, nomeadamente, os direitos dos cidadãos europeus em solo britânico. Além disso, Londres terá de aceitar as decisões do tribunal de Justiça da União Europeia.



O novo negociador britânico, Dominic Raab espera que as próximas semanas sirvam para aproximar pontos de vista, embora reconheça que "continua a haver divergências que precisamos colmatar. Mas, estamos a inteirar-nos e a progredir e hoje avançaremos mais. É vital progredir nos termos do quadro da relação futura".



"Estou ansioso, com renovada energia, vigor e entusiasmo para olhar para todos os detalhes. O relógio está a contar. Por isso estou ansioso para intensificar e aquecer as negociações e assegurar-me que estou em posição de conseguir o melhor acordo", declarou Dominic Raaab.