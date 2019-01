"Shutdown" pode durar meses ou anos. Trump garante não desistir do muro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta sexta-feira aos líderes dos democratas no Congresso que o encerramento de serviços governamentais, o designado 'shutdown', pode durar meses ou até anos, mas que não pensa que se chegue a esse extremo.

O Governo norte-americano está sexta-feira no 14.º dia de encerramento parcial, devido à insistência de Trump em obter financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, o que se depara com a oposição dos democratas.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, disseram esta sexta-feira aos repórteres, depois de uma reunião de duas horas com Trump, que este foi "brigão", mas Trump disse que o encontro tinha sido "produtivo".

No encontro participaram também o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, e da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.

No Jardim das Rosas, na Casa Branca, Trump afirmou, depois da reunião, que não iria reabrir as agências governamentais até que conseguisse "segurança fronteiriça".

Durante o fim-de-semana vão continuar os contactos entre republicanos e democratas para procurar uma saída para o impasse.

Trump disse que os pontos de entrada nos EUA são fortes, mas que há quilómetros e quilómetros de fronteira não protegida, por onde podem entrar drogas e pessoas contrabandeadas. A única solução, acrescentou, é ter uma estrutura em cimento ou aço que impeça isso.

Pelosi considerou a reunião "conflituosa" e defendeu que "não se pode resolver isto até que o Governo esteja a funcionar".

Este foi o segundo dia em que houve reuniões entre republicanos e democratas para procurar uma saída para esta crise.

Trump insiste em obter cinco mil milhões de dólares para o muro, apesar de não ter o apoio do Congresso.