Donald Trump culpa Democratas por morte de crianças na fronteira

Donald Trump responsabiliza os Democratas pela morte de crianças na fronteira, numa altura que as negociações para acabar com a paralisação parcial (shutdown) do governo federal dos Estados Unidos (EUA) fracassaram.

"As políticas de imigração [dos Democratas] permitem às pessoas percorrer um longo caminho pensando que podem entrar no nosso país ilegalmente. Não podem. Se tivéssemos um muro nem sequer tentariam", escreveu o Presidente norte-americano no Twitter.

Ao contrário do que que alega Donald Trump, o Supremo Tribunal dos EUA determinou que mesmo as pessoas que entrem no país fora dos meios legais podem requerer asilo.

Duas crianças morreram este mês sob custódia das autoridades de fronteira norte-americanas.

Na véspera de natal Felipe Gomez Alonzo, de 8 anos, morreu no hospital depois de cruzar ilegalmente a fronteira com o pai.

O menor natural da Guatemala foi levado para o hospital no dia 24 de dezembro a tossir e com os "olhos brilhantes". Tinha febre de 39,5 graus mas os médicos consideraram que o seu caso não era grave por isso deram-lhe alta após 90 minutos sob observação, com uma receita de ibuprofeno e amoxicilina.

Já no campo para imigrantes o estado de saúde de Felipe piorou. Com náuseas e vómitos, foi levado de novo para o hospital, onde acabou por morrer.

A autópsia ao corpo concluiu que o menor tinha gripe, mas o gabinete de medicina legal do estado do Novo México assume que são necessários mais exames para se determinar a causa da morte



Também a guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 anos, morreu num hospital de El Paso, no Texas no 8 de dezembro.

Donald Trump tem vindo a responsabilizar os traficantes, contrabandistas e os próprios pais por porem em risco as vidas dos menores ao empreender a viagem rumo aos Estados Unidos.

As negociações entre democratas e republicanos para acabar com o shutdown deverão continuar na próxima semana.

O Presidente norte-americano recusa aprovar um projeto de orçamento preparado pelo Congresso se não integrar o financiamento de um muro na fronteira com o México, no valor de cinco mil milhões de dólares.

Por sua vez, a oposição democrata recusa votar este artigo do projeto e propõe em alternativa gastar 1,3 mil milhões de dólares na melhoria do sistema de vigilância na fronteira.