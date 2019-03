Donald Trump é investigado por obstrução à Justiça e abusos de poder

O Comité de Supervisão do Congresso norte-americano vai investigar documentos de mais de 60 pessoas e entidades para tentar provar as obstruções à Justiça e os abusos de poder por parte de Donald Trump.

PUB

O presidente do comité, Jerrold Nadler, adiantou que pretende analisar documentos do Departamento de Justiça, de Donald Trump Jr. (o filho do Presidente norte-americano) e também de Allen Weisselberg, o presidente da Fundação Trump, em declarações no canal norte-americano ABC

"É nosso trabalho proteger a Justiça", declarou o responsável do comité.

Já esta semana, o Comité de Supervisão do Congresso norte-americano ouviu Michael Cohen, o antigo advogado pessoal do Presidente dos Estados Unidos.

Perante o comité, Cohen afirmou que Trump aproveitou-se de informação de que dispunha a propósito de emails que o site Wikileaks iria divulgar sobre Hillary Clinton durante a campanha presidencial e revelou que o Presidente norte-americano o mandou fazer mais de 500 ameaças, ao longo de 10 anos.