Conselho Europeu admite "extensão do prazo" para o Brexit, mas impõe condições

O presidente do Conselho Europeu admite que é possível estender o prazo para o Reino Unido sair da União Europeia, mas deixa uma exigência: o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas tem de ser aprovado pelos deputados britânicos na próxima semana.

"Acredito que pode haver uma curta extensão do prazo, mas será condicionada pelo voto positivo do acordo de saída na Câmara dos Comuns", admitiu Donald Tusk, numa declaração em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu garantiu ainda que já recebeu uma carta da primeira-ministra britânica, Theresa May, com a formalização do pedido para estender o prazo para o Brexit.

Donald Tusk vai apresentar a sua sugestão aos líder europeus na reunião desta quinta-feira e caso haja uma resposta positiva às suas recomendações, ambas as partes podem "finalizar e formalizar a decisão de estender a data da saída do Reino Unido.

"Embora o cansaço do Brexit seja cada vez mais visível e justificado, não podemos desistir de procurar, até o último momento, uma solução positiva. Reagimos com paciência e boa vontade a inúmeras reviravoltas dos acontecimentos e estou confiante de que não nos faltarão paciência e boa vontade, no ponto mais crítico neste processo", disse na curta declaração, perante os correspondentes em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu afirma que a proposta de extensão apresentada pela primeira-ministra britânica levanta um conjunto de questões que serão trabalhadas já amanhã na Cimeira Europeia.

Extensão Curta

Nos corredores de Bruxelas admite-se que "está tudo em aberto", embora haja quem defenda que uma tal extensão, não poderá contaminar as eleições europeias, sendo que isso implicaria que a data marcada para a saída não fosse até do dia 23 de maio. O próprio presidente da Comissão Europeia defende essa perspetiva.

Extensão "para quê?"

O negociador da UE, Michel Barnier avisou que, para avaliarem as condições de uma extensão do artigo 50º, "os líderes europeus vão precisar de um plano concreto do Reino Unido, para poderem adoptar uma decisão informada", considerando que há várias "questões chave" que um tal pedido de extensão terá de responder para poder ser aceite.

"Vai a extensão aumentar as hipóteses de ratificação do acordo? Vai o Reino Unido pedir a extensão porque quer um pouco de mais tempo para trabalhar a declaração política? Se não, qual é o propósito e o resultado de uma extensão? E, como podemos assegurar-nos de que no final de uma eventual extensão, não voltamos à mesma situação, como atualmente", interrogou-se.

Barnier considera que sem respostas claras, uma extensão pode arrastar a incerteza por mais tempo, por isso, a dez dias da data marcada para o brexit, deixa o aviso de que "todos devem agora finalizar todos os preparativos para um cenário de não acordo".