Drones em Gatwick: autoridades britanicas libertam casal sem acusação

O casal detido no sábado por suspeitas de "uso criminoso de drones" junto ao aeroporto de Gatwick, em Londres, foi libertado este domingo sem qualquer ​​acusação, anunciaram as autoridades britânicas.

"As duas pessoas cooperaram totalmente com a nossa investigação e estou satisfeito por não serem mais suspeitas nos incidentes com drones em Gatwick", disse o superintendente da Polícia de Sussex, Jason Tingley, que garantiu que "o inquérito irá prosseguir no sentido de localizar os responsáveis pelo uso de drones perto do Aeroporto de Gatwick.

