Drones em Gatwick: Polícia inglesa faz duas detenções

O anúncio das detenções foi feito ainda na noite de ontem.

A polícia do Sussex sublinha que os suspeitos foram levados para interrogatório por volta das dez da noite e que ambos foram encontrados na zona de Gatwick. Segundo a secretária britânica de Estado de Aviação, Liz Sugg, "agiram de forma incrivelmente irresponsável e podem enfrentar até cinco anos de prisão".

Antes deste anúncio, a polícia sublinhava que as investigações estavam em curso.

As autoridades acreditam que os dois estão relacionados com os drones que na passada quarta-feira à noite lançaram o caos principalmente no aeroporto de Gatwick - o segundo mais importante do Reino Unido -, mas também um pouco por toda a Europa, com muitos voos cancelados ou desviados para outras aeroportos. Desde então os voos já foram retomados, mas ao longo dos últimos dias foram milhares os passageiros afetados.

Na sexta-feira, já com militares no terreno, o aeroporto do Reino Unido voltou a permitir descolagens e aterragens, apesar de detetado novamente um 'drone' (aparelho voador não-tripulado)" que levou a uma breve suspensão dos voos, depois da reabertura de manhã, após 36 horas de encerramento.

Na quinta-feira, ficaram em terra 760 voos e no dia seguinte foram cancelados 155, o que afetou mais de 120 mil passageiros, a alguns dias do Natal.