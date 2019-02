Drone obrigou a suspender voos no aeroporto de Dublin

As operações no aeroporto de Dublin, na Irlanda, foram temporariamente suspensas esta quinta-feira depois de ter sido avistado um drone a sobrevoar as pistas.

PUB

Segundo o Twitter do aeroporto, os voos já foram retomados, após uma interrupção que durou menos de 20 minutos.

O incidente acontece depois de, em dezembro do ano passado, o aeroporto de Gatwick, em Londres, um dos mais movimentados do Reino Unido, ter sido fechado durante várias horas, com todos os voos cancelados ou suspensos, devido ao avistamento de vários drones. Mais de 120 mil passageiros foram afetados.

É ilegal operar drones a menos de um quilómetro de distância de um aeroporto ou a mais de 120 metros de altitude, por risco de colisão com as aeronaves.