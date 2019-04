Dúvidas sobre o Brexit? "Deixem-me explicar o que se está a passar..."

Depois de, no sábado, ter escrito um comunicado em que avisava para os perigos de protelar um entendimento tendo em vista a saída do Reino Unido da União Europeia, Theresa May utilizou este domingo a rede social Twitter para publicar um vídeo em que se dirige aos cidadãos britânicos para sublinhar a necessidade de chegar a acordo com o Partido Trabalhista para "concretizar" o Brexit.

"A escolha que temos pela frente é, ou sair da União Europeia com um acordo ou não sair de todo. Eu penso que temos de sair da União Europeia, temos de concretizar o Brexit. Isso significa que precisamos de um acordo", diz a primeira-ministra britânica no vídeo publicado na rede social e para o qual utiliza a seguinte legenda: "Deixem-me explicar o que se está a passar com o Brexit".

Ao longo dos últimos dias, e após diversas tentativas frustradas de conseguir apoio na Câmara dos Comuns, vários foram os apelos feitos pela líder do Governo para que os trabalhistas liderados por Jeremy Corbyn possam aproximar-se das posições do partido do Governo, defendendo que, apesar das divergências de fundo, os dois maiores partidos britânicos "têm muitos pontos em comum" nesta matéria.

"Há muitas coisas sobre as quais estou em desacordo com o Partido Trabalhista, mas, no Brexit, acho que há algumas coisas sobre as quais concordamos: terminar a livre circulação, garantir que saímos com um bom acordo, proteger o emprego e a segurança. Por isso, estamos a falar para ver se conseguimos um bom acordo que passe no parlamento", afirma Theresa May, que reitera: "Isso implica cedências dos dois lados, mas penso que concretizar o Brexit é a coisa mais importante".

No vídeo, a líder do Governo britânico lembra o referendo interno que decidiu uma saída do Reino Unido da União Europeia em março deste ano, e sublinha: "As pessoas votaram a saída da União Europeia e temos o dever de concretizá-la. É por isso que temos procurado novas formas, uma nova abordagem para encontrar um acordo no parlamento, e isso implica negociações entre partidos".

Até agora, não houve acordo entre trabalhistas e conservadores, mas Theresa May - que pediu um adiamento do Brexit até ao final de junho - ainda não perdeu a esperança de alcançar um acordo com a oposição antes da realização das eleições europeias marcadas para o final de maio, e defende ainda que, depois da polémica que motivou vários avanços e recuos, o importante a reter do processo é que "as pessoas querem ver os políticos a trabalharem juntos com mais frequência".