E na terra do Pai Natal, que tradições há? A embaixadora da Finlândia responde

No momento em que iniciou a viagem para levar presentes às crianças de toda a Finlândia estavam 22 graus negativos.

Ouça a entrevista da Embaixadora da Finlândia à jornalista Teresa Dias Mendes

Estava frio quando o Pai Natal e as renas se puseram a caminho, mas a música aquecia a alma do grande viajante que é evocado na conversa de Teresa Dias Mendes com a embaixadora da Finlândia em Portugal.