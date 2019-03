É preciso um Einstein para pilotar um avião? Trump quer aviação à moda antiga

O Presidente dos Estados Unidos da América lamenta que os aviões se tenham tornado "demasiado complexos para pilotar", coisa para especialistas informáticos.

PUB

Donald Trump escreveu no Twitter, a propósito do acidente com o Boeing 737 MAX 8 que fez 157 mortos, que gostaria de ver ao comando destes aparelhos grandes profissionais de voo que possam rapidamente assumir o controlo de um avião.

Trump considera que o problema é que há uma tendência para tornar muito complicados procedimentos que no passado eram mais simples e muito melhores.

Para sublinhar a ideia, o Presidente dos EUA acrescentou que não queria que o físico Albert Einstein fosse seu piloto.

LER MAIS:

União Europeia suspende todos os voos dos Boeing 737 Max 8 e 9

Companhia que voa em Portugal suspende Boeing 737 Max

Duas tragédias em quatro meses, o mesmo modelo da Boeing. A culpa é do avião?

Recuperada caixa negra do avião da Ethiopian Airline

Ethiopian Airlines imobiliza todos os Boeing 737 depois da queda de avião

Piloto da Ethiopian Airline reportou "dificuldades" e pediu para regressar

Queda de avião da Ethiopian Airlines entre os acidentes aéreos mais graves da última década

Ethiopian Airlines mostra imagem do local do acidente e confirma 157 mortos