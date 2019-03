Economistas acreditam que Brexit será adiado até ao verão

A maioria dos economistas ouvidos pela agência Reuters, a 23 dias da saída prevista do Reino Unido da União Europeia, acredita num adiamento do Brexit pelo menos até ao verão.

Só 15% dos 75 economistas que responderam ao inquérito acreditam que o Reino Unido vai deixar a União Europeia sem acordo. É o valor mais baixo desde que em 2017, quando a agência de notícias Reuters começou a fazer este estudo de opinião.

A maioria está otimista e sugere que será possível um acordo com Bruxelas, embora para lá do prazo previsto.

Dos 54 economistas que responderam a esta pergunta, só três estão convictos que será possível consumar a saída, com acordo, no prazo previsto - 29 de março.

Todos os outros entendem que será necessário um adiamento, destes, três quartos acreditam que o processo de saída deve estar concluído até ao final de julho.

Sobre o futuro relacionamento económico do Reino Unido com o bloco europeu, quase todos os economistas sugerem que será assinado um acordo de livre comércio. Menos credível para os inquiridos é a possibilidade de o Reino Unido continuar a ter acesso ao mercado único mediante uma contribuição para o orçamento comunitário, ou reger as futuras relações com a União de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio.