Educadora de infância envenena 23 crianças na China

Uma criança está ainda em tratamentos, sete continuam hospitalizadas e outras 15 já tiveram alta, depois da ingestão da substância tóxica, na província de Henan, na China, segundo noticia a CNN .

As crianças, todas do mesmo jardim-de-infância de Mengmeng, na cidade de Jiaozuo, a 690 quilómetros da capital, Pequim, adoeceram depois de comer papas de aveia na escola, a 27 de março, segundo explicam em comunicado das autoridades locais. De acordo com a polícia da cidade de Jiaozuo, a professora, identificada apenas como Wang, terá adulterado a comida das crianças, cuja idade ainda não é conhecida, com nitrito de sódio. A exposição a esta substância tóxica pode ser fatal.

De acordo com o Centro norte-americano para o Controlo e Prevenção de Doenças (Center for Disease Control and Prevention), o nitrito é um agente cancerígeno usado em fertilizantes, na preservação de alimentos e até mesmo em munições e explosivos. A ingestão de grandes porções do composto químico pode aumentar o risco de ataque cardíaco, causar dores de cabeça, vómitos e até levar à morte.

A polícia ainda não apurou os motivos deste insólito envenenamento.