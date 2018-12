Vídeo de casal nu no topo da pirâmide de Gizé motiva investigação

As autoridades egípcias iniciaram uma investigação depois da publicação nas redes sociais de um vídeo que mostra um casal nu, aparentemente no topo da pirâmide de Gizé, provocando uma onda de indignação no país, anunciou o Governo.

O vídeo mostra inicialmente um casal a escalar na escuridão uma pirâmide que aparenta ser a de Gizé, e continua com as imagens de um homem e uma mulher nus, no topo da pirâmide, de madrugada, numa pose sugestiva, mas desfocada.

O vídeo foi publicado no Youtube no passado dia 8 de dezembro pelo fotógrafo dinamarquês Andreas Hvid, que afirma ter escalado a pirâmide com uma amiga, no fim do mês de novembro.

Com mais de 2,5 milhões de visualizações, a publicação gerou rapidamente muita polémica no Egito, onde o ato foi considerado ilegal e desrespeitoso do património egípcio.

"Uma civilização de 7.000 anos transformou-se no cenário de um ato sexual", descreveu um internauta egípcio na rede social Twitter, citado pela agência France-Presse (AFP).

"Eles querem prejudicar a dignidade e o orgulho dos egípcios, porque a pirâmide reflete a glória e a grandeza do povo egípcio", afirmou outro utilizador de redes sociais.

As autoridades admitiram, no entanto, algumas dúvidas acerca da veracidade das imagens publicadas e ordenaram uma investigação.

"A justiça egípcia iniciou uma investigação sobre o ato do fotógrafo dinamarquês e a autenticidade do vídeo e das fotografias tiradas no topo da pirâmide de Gizé que ele publicou", disse à AFP Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho supremo das Antiguidades egípcias.

No caso de as imagens serem verdadeiras e realmente filmadas no topo da pirâmide, trata-se de um "crime extremamente grave", afirmou ainda, acrescentando que escalar pirâmides é uma prática ilegal no Egito.

No entanto, todos os anos, várias pessoas tentam chegar ao topo do monumento.

Em 2016, um turista alemão que tirou fotografias e vídeos depois de ter escalado a pirâmide foi proibido de entrada no território egípcio "para sempre".