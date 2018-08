Em direto: o primeiro debate com candidatos à Presidência do Brasil

A rede de televisão Bandeirantes realiza, em São Paulo, o primeiro debate com candidatos que disputarão as eleições presidenciais do Brasil, no próximo mês de outubro. Dos 13 candidatos apresentados pelos vários partidos, o canal selecionou oito com maior apoio popular nas sondagens de intenção de voto realizadas em 2018.

Já confirmaram participação Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), Ciro Gomes, do Partido Trabalhista Democrático (PDT), Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Geraldo Alckmin, do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O debate conta também com a participação de três candidatos de pequenos partidos com menos de 2% de intenção de voto: Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriotas, e Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

O ex-Presidente Lula da Silva, que ocupa a liderança nas sondagens e conta com apoio de 30% dos eleitores brasileiros, foi convidado, porém, como está preso desde o dia 7 de abril, após ter sido condenado em duas instâncias da Justiça brasileira num processo sobre corrupção na estatal petrolífera Petrobras, não deve participar.

Este debate abre oficialmente a eleição presidencial do país, considerada a mais imprevisível desde que o mesmo regressou à democracia, em 1985, após décadas de ditadura militar. Os diferentes partidos e movimentos apresentaram 13 candidatos, número que, a ser confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, será o maior desde 1989 quando foram registadas 22 candidaturas.

De acordo com uma sondagem divulgada a 2 de agosto pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Instituto Ibope, 28% dos eleitores disseram não saber em quem pretendem votar. Um número maior de pessoas - 31% - declarou que vai anular o voto.

Outros oito debates organizados por empresas de Comunicação Social com candidatos à Presidência do Brasil serão realizados até o dia 7 de outubro, quando decorrerá a primeira volta das presidenciais.