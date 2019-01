Em Espanha, há uma vila que luta para ter uma prisão

Não há movimento de máquinas, nem ruído de obra ou qualquer indício de trabalhos em curso. A cerca de 5 quilómetros do centro da vila de Siete Aguas, um aglomerado de blocos de betão está ao abandono.

As obras de construção do Centro Prisional Levante II pararam há quatro anos. Em 2010, quando foi decidida a construção da prisão, o povo de Siete Aguas uniu-se para travar a obra. Uma década depois, são poucos os que pensam assim.

A jornalista Joana Carvalho Reis ouviu o presidente da Câmara Municipal da vila espanhola de Siete Aguas, que luta por ter um estabelecimento prisional

"A prisão criava postos de trabalho, muitos restaurantes beneficiavam das pessoas que viriam visitar os presos - acabavam por comer cá e comprar nas lojas aqui. Teríamos alguma publicidade e isso seria positivo. Para além disso, alguns funcionários da prisão poderiam viver aqui na vila e com isso as escolas teriam mais alunos e os professores que temos não teriam de sair", explica Santiago Mas, o presidente da Câmara Municipal de Siete Aguas.

A crise, a falta de verbas, mas também a redução do número de reclusos levou à paragem das obras. Em 2010, quando surgiu o projeto, Espanha tinha cerca de 73 mil reclusos. Hoje são 59 mil. Mas agora a vila precisa da prisão.

"Fizemos as contas e este ano há uma quebra de perto de 10% na população. Morreram vários habitantes, não nasceram crianças e algumas pessoas deixaram Siete Aguas... Não queremos que isto aconteça", afirma o autarca.

Não deixar morrer Siete Águas. E a solução pode estar na nova cadeia. "Seria um balão de oxigénio que traria mais vida a Siete Aguas. Às vezes, às oito da noite, isto parece uma aldeia fantasma. Se vierem 100 ou 200 funcionários, teremos mais atividades. Temos educação física à tarde, dança, uma academia de musica e atividades culturais... mas podíamos ter mais".



À primeira vista, viver perto de uma prisão poderá criar um sentimento de insegurança. Santiago Mas garante que não há razões para isso. "Há muita polícia e por isso está muito controlado. Na prisão haveria um destacamento da Guarda Civil. É uma característica dos sítios que têm cadeias - numa vila perto de um estabelecimento prisional, os roubos e problemas relacionados com a lei são mínimos porque tudo é vigiado".

O despovoamento mete mais medo, garante Santiago.

No final do ano passado, o Governo espanhol estudava a possibilidade de converter o estabelecimento prisional numa prisão psiquiátrica. O presidente da Câmara não levanta objeções. "Não haveria nenhum problema. Com os meios suficientes para dar resposta às necessidades dessas pessoas, elas estariam controladas. Tanto nos faz que seja uma prisão normal ou psiquiátrica. O que queremos é que comece a funcionar, que crie trabalho e que dê possibilidades para que Siete Aguas cresça e tenha mais vida". O tal "balão de oxigénio".

Para o início de fevereiro, estão já marcadas algumas reuniões. Santiago Mas tem esperança que a obra finalmente avance.

As estruturas estão lá. Falta metade da obra. Talvez no próximo ano, 2021, o mais tardar, Siete Aguas inaugure a prisão prometida. E talvez aí possa respirar um bocadinho melhor.