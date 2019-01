Em França 14 partidos concorrem às eleições europeias

A última sondagem foi divulgada pelo lfop no passado 10 de dezembro de 2018. Seguimos os resultados deste estudo por ordem decrescente para apresentar os 14 partidos.

União Nacional: "A Europa das Nações"

"Grande vencedor" nas últimas eleições europeias em 2014, com 24,4% dos votos, a Frente Nacional - agora União Nacional (RN) - conquista, nas últimas sondagens, 24% dos votos. Este Partido de extrema-direita conta, atualmente, com 24 lugares no Parlamento Europeu (dos 74 atribuídos à França em 2014).

Marine Le Pen escolheu a questão da imigração para o centro do seu discurso e afirmou a proximidade com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que se inscreve como "nacionalista". Este partido procura aliar-se com outros partidos de extrema-direita ou direita radical, já no poder como é o caso da Hungria, Itália ou Áustria, com o objetivo de formar uma aliança transnacional.

No passado 17 de dezembro, a rádio France Inter revelou que Jordan Bardella, de 23 anos, deverá ser o cabeça de lista deste partido.

A República Em Marcha: "a estratégia, reunir os franceses"

De acordo com uma sondagem do Ifop, realizada a 10 de Dezembro de 2018, a República Em Marcha (LaREM) garante em segundo lugar, atrás da União Nacional, 18% dos votos.

Este partido criado por Emmanuel Macron, eleito com maioria nas eleições presidenciais de 2017, com o Modem como aliado, conta com apenas um deputado do partido LaREM no Parlamento Europeu: Jean Arthuis.

Emmanuel Macron procura reforçar a divisão entre os que descreve como "progressista, que quer juntar à sua linha pró-europeia, e os "nacionalistas" representados pelo ministro italiano no Interior, Matteo Salvini, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban e em França por Marine Le Pen. Sem deixar de lado esta estratégia e num contexto de crise política com o movimento dos coletes amarelos, A República Em Marcha o perde a confiança dos franceses. Emmanuel Macron vai redirecionar a sua campanha para questões "sociais" ou ainda para a luta contra evasão fiscal.

O partido no poder continua à procura de alguém para liderar a campanha para as eleições europeias.

Os Republicanos: "Europa, quantas divisões?"

A mesma sondagem da Ifop avalia em 11% as intenções de voto a favor d"Os Republicanos. O partido enfrenta divisões internas. Eleitos ainda sob o antigo nome do UMP, Os Republicanos têm actualmente 16 membros no Parlamento Europeu, em comparação com 20 em 2014.

Laurent Wauquiez, presidente d"Os Republicanos, lidera uma direita indecisa quanto ao posicionamento a adoptar neste escrutínio. O partido optou por definir a linha que deseja defender antes de escolher o seu cabeça de lista. O anúncio do cabeça de lista d"Os Republicanos está previsto para o início de 2019.

França Insubmissa: "soberania popular"

O partido de Jean-Luc Mélenchon alcança nas mais recentes sondagens 9%. Fundado em 2016, o partido da França Insubmissa reúne várias personalidades da Frente de Esquerda, incluindo Jean-Luc Mélenchon ou Younous Omarjee, que deixará de ser eurodeputado.

Em 2017, nas eleições presidenciais, a França Insubmissa assumiu querer repensar os tratados europeus, que julga compatíveis com o programa do partido e propunha renegociações. Caso este primeiro cenário fracassasse, o partido de Mélenchon pedia uma saída da França da União Europeia ou propor outro tipo de cooperação. No entanto, A França Insubmissa não rejeita a União Europeia em si, mas "uma certa construção política" que "não deixa espaço para a plena soberania dos povos". A cabeça de lista, Manon Aubry, ainda não mencionou esta posição do partido.

Europa Ecologia - Os Verdes: "uma Europa ecologista, solidária e federal"

Europa Ecologia - Os Verdes recolhe 8% das intenções de voto na última sondagem da Ifop. O partido ecologista tem actualmente seis eurodeputados, incluindo José Bové e Eva Joly, que não voltam a correr neste escrutínio.

O deputado Yannick Jadot é o líder desta candidatura, Michèle Rivasi ocupa o segundo lugar da candidatura e Damien Carême, presidente da câmara de Grande-Synthe.

O partido Os Verde propõe oferecer uma alternativa à Europa de Emmanuel Macron, o partido abre portas a "todos os actores e actrizes da ecologia", incluindo a sociedade civil, para "reconstruir a ecologia, solidariedade e uma Europa federal".

Levantar a França : "os apaixonados da França"

O partido Levantar a França também conquista 8% das intenções de voto. Posiciona-se frontalmente contra a política liderada por Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan afirmou, durante uma reunião em Paris, a 23 de Setembro, que seria o cabeça de lista de seu partido. O candidato pediu aos membros d"Os Republicanos e da União Nacional para o apoiarem. Dupont-Aignan procura uma união da direita.

O Partido Socialista: "uma Europa "progressista"

Actualmente ocupa 6% das intenções de voto nas sondagens. O Partido Socialista (PS), procura redefinir a identidade e posições depois da sua derrota na eleição presidencial de 2017.

Neste momento ocupa 9 assentos no Parlamento Europeu. O partido está dividido entre diferentes correntes e está a lutar para encontrar um lugar entre a República em Marcha, A França Insubmissa e Os Verdes.

Geração-S : uma "força ecológica, democrática e social"

Este movimento conquistaria, hoje, 3,5% da intençāo de voto , o movimento criado por Benoît Hamon, actualmente tem três deputados no Parlamento; Guillaume Balas e Isabelle Thomas, ambos deixaram o PS em Novembro de 2017 e o ex-sindicalista Edouard Martin.

Geração-S : pertence ao movimento "Diem 25" criado pelo ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis.

O movimento propõe a criação de um "novo acordo verde", um programa de investimento da Europa na reconversão ecológica. Benoît Hamon quer criar "uma nova força ecológica, democrática e social".



A União dos Democratas Independentes (UDI): uma "Europa poderosa"

A IDU conquista 3% das intenções de voto nas sondagens. O partido reuniu-se no passado 14 de Dezembro, em congresso, e confirmou que vai apresentar a própria lista liderada pelo seu presidente, Jean-Christophe Lagarde.

Os membros deste partido defendem uma "verdadeira política europeia" e uma "reforma dos tratados para dar à zona euro todas as condições para uma política económica que crie empregos".

Partido Comunista Francês: acolher refugiados

O PCF posiciona-se nas sondagens com 2,5% dos votos. Conta com dois eurodeputados: Patrick Le Hyaric e Marie-Pierre Vieu. A escolha do cabeça de lista para estas eleições recaiu em Ian Brossat, atualmente vice-presidente da Câmara de Paris. Ainda se levantam incertezas quanto a possíveis alianças. Ian Brossat já mostrou ser hostil a uma reaproximação com a França Insubmissa. Estão nesta altura abertas discussões, em particular com o movimento de Benoît Hamon, Géração S.

Resistir! : defender "ruralidade" e "Europa das Nações"

O antigo candidato presidencial de 2017, Jean Lassalle também assume a liderança na lista de seu movimento Resistir! Actualmente atinge 2,5% das intenções de voto de acordo com a última sondagem. Em maio, Jean Lassalle disse que queria defender a "ruralidade", propondo que a França reduza em 5 mil milhões a suas contribuições para o orçamento europeu para impulsionar a agricultura.

O Novo Partido Anticapitalista (NPA): O Fim das Fronteiras

O Novo Partido Anticapitalista conquista 1,5% das intenções de voto nas sondagens. O partido defende uma Europa internacional e anti-capitalista, com total liberdade de circulação de pessoas.

Em 2017, durante a campanha presidencial, o candidato e atual porta-voz do partido, Philippe Poutou, defendeu uma Europa de trabalhadores e a saída dos atuais tratados europeus. Philippe Poutou acusa, no site do seu partido, a União Europeia e suas instituições de "servirem como uma máquina de guerra das classes dominantes dos diferentes países contra as classes trabalhadoras, para competir com os trabalhadores e baixar os direitos, para impor austeridade".

Os Patriotas: Frexit

O partido Os Patriotas é uma formação criada em Setembro de 2017 pelo dissidente da Frente Nacional Florian Philippot. Nas sondagens atinge 1% das intenções de voto, mas visa os 5% necessários para conquistar um assento no Parlamento europeu. Os Patriotas será representado pelo seu fundador Florian Philippot.

A União Popular Republicana: "fora da UE, da OTAN e do euro"

O partido de François Asselineau defende uma saída da UE, da OTAN e do Euro. Segundo a União Popular Republicana, a UE "é uma utopia fatal que vai, necessariamente, conduzir a França e os países da Europa a uma estrutura politicamente ditatorial e economicamente ineficiente [...]". A União Popular Republicana conquista 0,5% das intenções de voto nas sondagens.