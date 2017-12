Empregados de lar de idosos ganham 10 milhões na lotaria de Natal de Espanha

Os empregados de um lar de idosos de Espanha, numa vila onde uma em cada cinco pessoas está desempregada, ganharam mais de 10 milhões de euros na tradicional lotaria de Natal.

Os empregados do lar "Sagrado Coração", de Campo de Criptana, uma pequena vila na árida província de Ciudad Real, celebraram e dançaram enquanto abriram garrafas de champanhe à porta do lar, segundo a comunicação social espanhola.

Um motorista de camião que era voluntário no lar comprou as frações da lotaria numa ida à Galiza e vendeu 26 aos empregados do "Sagrado Coração", guardou dois para ele e deu outros dois aos seus dois irmãos.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Os empregados do lar vão assim partilhar mais de 10 milhões de euros, o motorista fica com 800.000 euros e cada um dos seus dois irmãos recebe 400.000.

"Eles merecem muito", disse a diretora do lar, Ana Maria Campos, enquanto o motorista, Jesus Martinez, de 54 anos, confessou ao jornal El Espanol estar muito feliz por ter levado tanta alegria e dinheiro à sua terra. O presidente da Câmara, Antonio Lucas-Torres, também se afirmou muito feliz e disse esperar que a "chuva de dinheiro" tenha um efeito positivo para a economia do município.

Campo de Criptana tem cerca de 14.000 habitantes e um desemprego de 19,4%.

A lotaria anual de Natal em Espanha, conhecida como "El Gordo", tem este ano um total de prémios de 2,38 mil milhões de euros.