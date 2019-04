"Tesouro arqueológico" encontrado no zoo do Rio de Janeiro

Mais de 30 mil peças arqueológicas foram encontradas no zoológico do Rio de Janeiro durante as obras de modernização que estão a ser realizadas, informou esta sexta-feira a prefeitura do Rio de Janeiro, que administra o local.

Trata-se de uma variedade de objetos, principalmente do século XIX, encontrados por trabalhadores responsáveis pelas obras de modernização do zoológico, uma descoberta que é considerada "um verdadeiro tesouro arqueológico".

Os objetos, que segundo especialistas vão desde o início do século XIX até aos primeiros anos do século XX, narram parte da história do Brasil, do Rio de Janeiro e da Quinta de Boa Vista, o complexo que abriga não apenas o zoológico, mas também o palácio em que a família real se instalou.

"Grande parte dos elementos remonta a meados do século XIX, quando no local (onde foram encontrados) existia uma vila para os funcionários do Palácio Imperial", afirmou a prefeitura em comunicado.

Segundo a informação, muitos desses elementos vieram da Europa junto com a família real portuguesa, que se instalou no Rio de Janeiro.

A Quinta da Boa Vista, um grande parque no norte do Rio de Janeiro, abriga o antigo Palácio Imperial, onde funcionava o Museu Nacional, que sofreu um grave incêndio no ano passado. No incêndio perdeu-se grande parte da memória histórica do país, com 90% do acervo do useu a ser destruído pelas chamas, e de cuja sede apenas se salvou parte da estrutura e da fachada foram salvas, em atual processo de reconstrução.

O parque também abriga o Zoológico do Rio de Janeiro, que está igualmente a realizar obras de modernização da sua infraestrutura.

Além dos objetos relacionados com a época imperial, também foram encontrados vestígios de um antigo quartel, construído após a Proclamação da República (1889), com o objetivo de "apagar" o passado monárquico do Brasil.

Uma grande variedade de artigos quotidianos tais como louças, copos, pratos, talheres e ferraduras fazem parte do novo tesouro arqueológico, e até botões de uniformes militares da época imperial estão entre os achados.

Uma parte dos objetos integrará uma mostra permanente dentro do novo zoológico, quando for modernizado, e serão expostos no local onde funcionou uma escola de formação técnica para os trabalhadores no Palácio da Quinta da Boa Vista.

A escola, que foi inaugurada por Pedro II, imperador do Brasil, recebia filhos de escravos e era mista, tendo sido considerada uma inovação para a época.

As obras de escavação e resgate arqueológico foram acompanhadas por técnicos do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e por funcionários da Fundação RioZoo.