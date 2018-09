No meio da catástrofe, Mark LaGanga nunca parou de fazer o seu trabalho: mostrar ao mundo o que aconteceu em Nova Iorque no dia 11 de setembro de 2001.

O antigo repórter da CBS correu os escombros de câmara na mão e durante meia hora nunca parou de filmar. Mesmo quando a segunda torre do World Trade Center colapsou, Mark LaGanga manteve-se imóvel, enquanto muitos corriam em sentido contrário para salvar a vida.

Estas são filmagens inéditas do atentado que mudou a História dos Estados Unidos, divulgadas este mês, 17 anos depois.

Na manhã do dia 11 de setembro, 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais: às 08h45 a Torre Norte do World Trade Center foi atingida pelo Voo 11 da American Airlines, às 09h03 a Torre Sul foi atingida pelo voo 175 da United Airlines, e o Pentágono foi atingido às 9h37 pelo voo 77 da American Airlines.

Um quarto aparelho, o voo 93 da United Airlines, viria a despenhar-se sobre uma zona rural na Pensilvânia, às 10h03, depois de os passageiros terem tentado recuperar o controlo do avião.

2.976 pessoas morreram e mais de seis mil ficaram feridas. Centenas de vítimas ficaram por identificar mas ainda há quem trabalhe para o fazer. Só este ano foi identificada a 1.642.ª vítima.

No local onde outrora se erguiam as Torres Gémeas do World Trade Center, que ficou conhecido como Ground Zero, os trabalhos de limpeza só terminaram em maio de 2002.

Já para reconstruir a estação de Cortlandt Street foram precisos 17 anos. Esta paragem do metro junto ao World Trade Center ficou destruída no ataque e só no último sábado reabriu ao público.