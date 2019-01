Violência relacionada com ódio apresenta "um aumento dramático", avisa António Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, considerou, em entrevista à agência Lusa, que a violência relacionada com o ódio apresenta "um aumento dramático" e assume formas que eram incomuns até agora.

António Guterres assume que o mundo está "a assistir a formas de violência a que não estávamos habituados", como a propagação de mensagens de antissemitismo na internet, incitações à violência e ao ódio por organizações neonazis, massacres produzidos por indivíduos em sinagogas e profanação de cemitérios judaicos.

"Tudo isto nos deve levar a compreender que o horror do holocausto não chega para matar este tipo de expressões de ódio, de racismo, de violência", disse o português, que está à frente de uma organização de 193 países.

António Guterres falou à Lusa à margem da apresentação da exposição "Beyond Duty" na sede da ONU em Nova Iorque, na segunda-feira, que teve coorganização da Missão Permanente de Portugal junto da ONU e presta tributo a diplomatas que salvaram judeus durante o genocídio da Segunda Guerra Mundial.

"Hoje aqui é o holocausto que nos reúne e estamos a assistir a um aumento dramático do número de agressões, quer a instituições, quer a pessoas, pelo simples facto de serem judaicas, o que é completamente intolerável", disse António Guterres.

Para o secretário-geral, "é evidente que há uma polarização política" e uma "radicalização do discurso político em muitas sociedades", o que tem levado a "muitas formas de populismo".

O crescimento do discurso populista é ainda mais preocupante, afirmou António Guterres, se a esse movimento estiver associado o nacionalismo ou "quando tem escondido, até, alguns aspetos que são memórias de antigas expressões do tempo da Segunda Guerra Mundial e do nazismo".

O antigo primeiro-ministro português preferiu não comentar a situação atual de aumento da violência e do populismo em países lusófonos, como Brasil, Angola ou Moçambique, dizendo: "não penso que o mundo de língua portuguesa seja particularmente afetado, mas naturalmente que a vigilância é necessária em toda a parte".

"A ONU está hoje na primeira linha do combate contra o antissemitismo, como contra todas as outras formas de expressão do ódio", disse António Guterres, nas declarações à Lusa.

O antigo chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados defendeu que "temos de estar alertas e temos que fazer tudo para que triunfem os valores da tolerância, do respeito mútuo, da convivência pacífica entre comunidades, entre grupos humanos, entre civilizações, porque só assim o mundo poderá viver em paz".