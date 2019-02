Epidemia de gripe já matou mais de 1.100 pessoas em França

Mais de 1.100 pessoas já morreram devido à epidemia de gripe que está a atingir várias cidades francesas.

Segundo o jornal Le Figaro, que cita dados da agência de saúde pública de França, mais de doze mil doentes com gripe recorreram aos serviços de urgência semana passada, em todo o país. Desses, 1.823 foram hospitalizados, mais 70% em relação à semana anterior.

Os atingidos são sobretudo idosos com 75 anos ou mais (43%) e crianças menores de 5 anos (15%). Nos mais de dez mil lares de idosos (incluindo casas de repouso e unidades de cuidados de longa duração em hospitais), 160 surtos de infeções respiratórias agudas foram atribuídos à gripe.

Nas pessoas de risco, a eficácia da vacinação no país é, segundo as primeiras estimativas, "moderada" (59%) contra o vírus H1N1 e "fraca" (19%) contra o vírus o vírus H3N2.

Em Portugal, ao longo do mês de janeiro, foram internados 127 doentes por gripe. O "pico" de internamentos ocorreu no final da semana passada, com 52 doentes internados.

Filipa Almeida, responsável pela Comissão de Controlo de Infeção e Resistência dos Antibióticos, disse esta quarta-feira à agência Lusa que estão atualmente internados 41 doentes com gripe A e admite que "se as temperaturas não voltarem a diminuir", o número de doentes internados continuará a baixar.