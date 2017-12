Resgatados 255 imigrantes no Mediterrâneo

Segundo a Guarda Costeira italiana, que coordena as operações de salvamento no Mediterrâneo, estas pessoas foram resgatadas quando viajavam numa lancha pneumática e dois pequenos barcos.

Duas das embarcações foram socorridas pelos navios do dispositivo europeu da EUNAVFOR MED e a outra pela organização não-governamental Proactiva Open Arms, que divulgou que resgatou 134 pessoas, das quais 36 menores.

Trata-se do maior salvamento dos últimos dias, pois há algum tempo não se localizavam barcos nesta área do Mediterrâneo, desde os acordos firmados pela Itália com o Governo líbio para patrulharem as costas.