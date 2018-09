Entre honras de Estado e protestos na rua, Erdogan chega à Alemanha

É a primeira visita oficial de Erdogan à Alemanha como presidente, a primeira depois do golpe fracassado de 2016 e das duras críticas lançadas por Berlim.

Da agenda da visita fazem parte um jantar com o homólogo, Frank-Walter Steinmeier, uma viagem a Colónia para conhecer uma das maiores mesquitas da Europa e, o mais importante, conversações com a chanceler Angela Merkel.

Joana de Sousa Dias, correspondente da TSF na Alemanha, faz a antevisão da visita do presidente turco ao país

Numa altura em que a economia turca atravessa um período negativo - e está de relações tremidas com os Estados Unidos da América -, Recep Tayyip Erdogan vai receber honras militares no encontro com o presidente alemão, mas também manifestações nas ruas, que estão a ser convocadas através das redes sociais.

Só em Berlim são esperadas 10 mil pessoas para protestos sobre os direitos humanos e liberdade de imprensa na Turquia, e também contra a ofensiva na Síria.

As relações entre Berlim e Ancara azedaram quando, depois de um golpe de estado falhado, em 2016, o presidente decidiu prender milhares de pessoas, entre elas cidadãos alemães.

Entretanto, com a libertação de dois jornalistas este ano, a situação melhorou, com Merkel a repetir a importância das boas relações bilaterais com a Turquia, parceira no controlo da entrada de migrantes na Europa.

Se há quem acredite que a visita pode ajudar, há quem ache que ainda é muito cedo. O jornal Bild, por exemplo, escreve que ainda há 18 meses o presidente turco acusou a Alemanha de práticas nazis por bloquear manifestações de apoio a um referendo interno que consolidou os poderes de Erdogan.

A candidatura da Turquia à entrada na União Europeia, ou o papel do país no conflito com a Síria deverão ser temas a abordar na visita. O chefe de estado turco também já fez saber que vai pedir à Alemanha mais eficiência no combate aos grupos terroristas como o PKK.

Não estão previstas declarações públicas de Erdogan durante a visita.

A Alemanha é o país com a maior comunidade turca, cerca de 3 milhões de pessoas.