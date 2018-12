"Tres mil trescientos cuarenta y siete! Cuatro milliones de euros!" Foram estas as palavras mágicas do sorteio do "El Gordo", a lotaria de Natal espanhola que distribui mais de 2,3 mil milhões de euros por entre os mais sortudos concorrentes.

Na hora de cantar o número sorteado e a quantia que lhe cabia receber, as duas crianças incumbidas da tarefa não conseguiram conter a emoção e uma delas acabou mesmo por chorar durante a cerimónia.

Fique a conhecer a lista de prémios: El Gordo (primeiro prémio) - 03347; 2.º prémio - 21015; 3.º prémio - 04211; 4.º prémio - 42206 e 67774; 5.º prémio - 47862, 07568, 68402, 29031, 63025, 20202, 18596 e 02308.