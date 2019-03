Especulação e negócios de oportunidade. A economia pós-ciclone da Beira

Ao preço a que está o pão em Moçambique, um salário não chega para o 'mata-bicho'.

Com a escassez de bens alimentares, os preços estão a duplicar. O pão passou de cinco para dez meticais e o mesmo aconteceu com a água engarrafada, velas e geradores de eletricidade.

Pelo menos um armazém foi encerrado na Beira por estar a vender por 40 mil meticais geradores que antes do ciclone Idai atingir Moçambique custavam cerca de 10 mil meticais.

Dora Pires, enviada da TSF na Beira, explica como a especulação está a condicionar o acesso a bens de primeira necessidade em Moçambique.

Há também negócios de oportunidade: junto ao aeroporto, um dos poucos locais onde a rede móvel permite comunicar com o exterior, nasceram bancas improvisadas de venda de cartões de telemóveis.

À beira mar, adultos e crianças juntam montes de areia com intenção de a vender para a reconstrução de edifícios, e um pouco por todo o lado há quem reúna ramos e madeira que depois de secos podem ser usados como combustível. O carvão é raro.

Só com dinheiro vivo se consegue comparar o que quer que seja. Sem luz não há pagamentos através de multibanco nem levantamentos. E quando abre uma nova ATM o uso é tanto que a máquina rapidamente sobreaquece e avaria.

Com notas na mão, ainda é possível comer em restaurantes. Especialmente galinha, a maior 'vítima' do pós-ciclone. Já há em Moçambique mais receitas de frango do que de bacalhau em Portugal.

