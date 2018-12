Estados Unidos advertem para risco de atentados em Barcelona no Natal

O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu este domingo aos cidadãos norte-americanos cuidados redobrados se estiverem em "las Ramblas", no centro de Barcelona, por haver risco de ataque terrorista "com pouco ou nenhum aviso" durante a quadra natalícia.

A diplomacia norte-americana publicou um aviso na conta da rede social Twitter do Consulado, que coordena a ajuda aos norte-americanos que vivem no exterior.

"Extrema precaução em zonas com movimento de veículos, incluindo autocarros, na zona de 'las Ramblas' de Barcelona durante o Natal e Ano Novo. Os terroristas podem atacar com pouco ou nenhum aviso", escreveram as autoridades norte-americanas.

O Consulado dos Estados Unidos em Barcelona repetiu a mensagem na sua página na Internet e pediu aos norte-americanos para que evitem a zona de "las Ramblas", da Praça da Catalunha à Praça do Portal de la Pau, e que exerçam uma "vigilância adicional" durante as festividades do Natal.

Mossos d'Esquadra fazem buscas em Barcelona

O El País adianta que as autoridades espanholas estão a procurar, na cidade de Barcelona, um marroquino de 30 anos, conhecido apenas por B.L., que estará relacionado com a preparação dos supostos atentados. O suspeito tem carta de autocarros e foi denunciado, em 2006, por insultar a Guardia Civil no aeroporto de Málaga.

As operações policias incluem a identificação de condutores de autocarros e minibuses no centro de Barcelona e ainda o reforço das medidas de segurança numa tentativa de localizar o homem.

O Comissariado Geral de Informações está também a realizar buscas em empresas de aluguer, em hotéis e está a rever as entradas na Catalunha. Para já, não há certezas de que B.L. esteja sequer em território espanhol.