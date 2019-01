Estados Unidos retiram pessoal da embaixada na Venezuela, mas os diplomatas ficam

Pouco depois de Donald Trump ter reconhecido Juan Guaidó como presidente legitimo da Venezuela, Nicolás Maduro decidiu cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos. O presidente mandou encerrar todas as instalações diplomáticas venezuelanas nos Estados Unidos e deu 72 horas para que os diplomatas americanos deixem o país.

Essa ordem não vai ser cumprida. A Casa Branca já veio dizer que o governo legitimo do país, que para eles é liderado pelo presidente da Assembleia Nacional, quer manter o relacionamento diplomático com Washington.

A administração está no entanto preocupada e deu ordens para que todo o pessoal não essencial, que trabalha na embaixada, abandone o país. O departamento de estado emitiu também um alerta de segurança para os americanos na Venezuela. Aconselhou-os a deixarem o país enquanto ainda há voos. "O governo dos Estados Unidos tem capacidades limitadas para prestar ajuda de emergência a cidadãos nacionais na Venezuela", explica o alerta. Os americanos que quiserem ficar são aconselhados a comprar os mantimentos necessários no caso de a situação se agravar.

O conselheiro de segurança nacional de Donald Trump garante que a embaixada em Caracas se vai manter aberta e está a acompanhar com atenção o que se passa. John Bolton assegurou ainda que os Estados Unidos tudo estão a fazer para reforçar a capacidade daquele que consideram ser o governo legitimo do país, liderado pelo presidente interino.

Juan Guaido EPA/Cristian Hernandez Foto: EPA

Juan Guaidó avançou entretanto a possibilidade de aprovar uma amnistia que abranja Nicolás Maduro. Numa entrevista ao Finantial Times o presidente da assembleia nacional recordou o que se passou no Chile, onde foi possível um regresso à democracia por causa de uma amnistia. "Estas amnistias estão em cima da mesa para todos aqueles que se manifestem disponíveis para restaurar a ordem constitucional," disse Guaidó que acrescentou que quer uma transição pacifica.

Em Caracas vive-se hoje uma calma tensa. O anúncio do presidente interino deu esperança aqueles que estão cansados com o estado do país mas há também medo em relação à forma como Maduro e os militares podem responder ao desafio.

Nicolas Maduro REUTERS/Manaure Quintero/File Photo Foto: REUTERS

Nos últimos anos têm sido muitos os momentos de contestação mas a oposição esteve desunida e as situações foram controladas. Os opositores afirmam, no entanto, que desta vez a situação é diferente porque têm um plano mais definido e apoio internacional que vai além das tradicionais declarações de solidariedade.

No twitter Juan Guaidó revelou que já há vitórias concretas. O departamento de estado norte-americano vai enviar 20 milhões de dólares para auxilio humanitário e o Banco Interamericano de desenvolvimento manifestou-se disponível para trabalhar com a oposição.