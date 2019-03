Este site ajuda a procurar quem está desaparecido em Moçambique

Diana Araújo, delegada do serviço de Restabelecimento dos Laços Familiares do Comité Internacional da Cruz Vermelha, revela que, até ao momento, a organização recebeu perto de 300 registos e que o número tende a aumentar.

"Temos mais de 280 pessoas registadas, que estão à procura dos seus familiares. São pessoas que estão fora das zonas afetadas e que ainda não conseguiram comunicar com os familiares que estão nas províncias da Beira, de Sofala e Manica", explicou Diana Araújo, em declarações à TSF.

A delegada da Cruz Vermelha acredita que "os números irão, certamente, aumentar", a partir do momento em que seja recolhida informação manualmente, no terreno, para depois ser "introduzida no website [da Cruz Vermelha], na lista de pessoas que estão vivas e de pessoas que estão desaparecidas".

Diana Araújo, delegada da Cruz Vermelha, revela que já há muitas pessoas a registarem-se para procurar os seus familiares

Diana admite que "a escala da devastação é muito grande" e que "o cenário é pior" do que era esperado pela Cruz Vermelha.

Para já, as crianças são a maior preocupação da organização. A Cruz Vermelha está a fazer o levantamento e registo dos menores não acompanhados. "É uma absoluta prioridade", sublinha Diana Araújo.

Para esta representante da Cruz Vermelha, o restabelecimento de laços familiares é uma necessidade humanitária vital numa catástrofe. "Em qualquer situação humanitária, seja em situação de catástrofe seja em situação de conflito armado, é uma necessidade absolutamente premente. Não saber onde estão os nossos familiares é, muitas vezes, a principal preocupação neste tipo de circunstâncias", refere.

Diana Araújo explica como se pode aceder à plataforma para procurar os familiares desaparecidos

Quem quiser para procurar os seus familiares em Moçambique, pode aceder ao website da Cruz Vermelha , onde foi criada uma página em português dedicada inteiramente ao ciclone Idai.

"Pessoas que procuram os seus familiares podem registar-se e introduzir os dados dos familiares com os quais ainda não tiveram contacto", esclarece Diana Araújo. "Por outro lado, as pessoas que estão nas zonas afetadas e que estejam bem também podem registar-se como estando vivas", acrescenta.

A Cruz Vermelha está também a disponibilizar chamadas telefónicas gratuitas para quem quiser contactar familiares.

