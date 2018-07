"Não devemos enviar pessoas para o inferno." Estudante tenta impedir deportação

Uma estudante e ativista sueca tentou impedir a deportação de um imigrante afegão requerente de asilo antes da partida de um voo no Aeroporto de Gotemburgo.

Elin Ersson entrou no avião a transmitir um vídeo em direto para o Facebook, onde expressou as suas razões para impedir a deportação do cidadão afegão, que se encontrava a bordo.

De acordo com a imprensa sueca, citada pelo The Guardian, a estudante e outros ativistas compraram um bilhete com destino à Turquia depois de saber que o imigrante seria deportado da Suécia.

A jornalista Guilhermina Sousa explica este incidente que ocorreu no Aeroporto de Gotemburgo

"Não me vou sentar enquanto esta pessoa não sair do avião", garantiu a jovem que recebeu apoio e contestação por parte dos outros passageiros. "Estou a fazer o possível para salvar a vida desta pessoa. Enquanto estiver de pé, o piloto não pode descolar", disse.

O vídeo transmitido em direto no Facebook pela ativista tornou-se viral nas redes sociais, atingindo esta quarta-feira mais de dois milhões de visualizações. "Estou a tentar mudar as regras do meu país, não gosto delas. Não devemos enviar pessoas para o inferno", afirmou a jovem universitária.

Segundo a empresa que gere o aeroporto, o imigrante e os três seguranças que o acompanhavam acabaram por deixar o voo minutos depois do incidente. Vários passageiros aplaudiram a decisão das autoridades.