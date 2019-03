Ponte de Westminster e várias estradas estiveram fechadas devido a veículo suspeito

A polícia britânica fechou várias as estradas perto em Westminster, incluindo a própria ponte, por causa de um veículo suspeito, avançou a agência Reuters esta tarde. Cerca de meia hora depois, a polícia deu a operação por concluída, assegurando que não se confirmaram as suspeitas, o que levou à reabertura do local.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana revelou que as autoridades foram chamadas ao local e decidiram fechar as estradas junto ao canal.

As imagens partilhadas no Twitter mostram dezenas de operacionais no terreno.