EUA disponíveis para apoiar negociações de paz entre governo afegão e talibãs

Os Estados Unidos estão disponíveis para apoiar e facilitar as negociações diretas de paz entre o governo afegão e os talibãs. A informação foi avançada, este domingo, pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que saudou o cessar-fogo islâmico anunciado pelo presidente Ashraf Ghani.



"Os Estados Unidos saúdam o anúncio pelo governo afegão de um cessar-fogo condicionado à participação dos talibãs", disse Pompeo em comunicado e sublinhou: "Este plano responde ao clamor claro e contínuo do povo afegão pela paz."



O secretário de Estado adiantou que Washington está pronto para apoiar as negociações diretas entre o governo e o movimento militante : "Não há obstáculos para as negociações. É hora de paz."