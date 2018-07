Trump e Juncker decretam tréguas na guerra comercial

O presidente dos EUA, Donald Trump, esteve reunido com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e ambos concordaram que é necessário trabalhar para reduzir as barreiras comerciais.

Não houve entendimento final sobre o fim das tarifas no comércio de automóveis, nem quanto ao alumínio e ao aço, mas vão trabalhar para isso, garantiram, sendo que ​​​​​​​as duas partes pretendem avançar para "zero taxas alfandegárias" nas suas trocas industriais, exceção feita ao setor automóvel.

"Tivemos um grande dia, muito grande", começou por dizer o presidente dos EUA, assegurando ainda que não será feito "nada contra o espírito deste acordo" enquanto Washington e Bruxelas estiverem a trabalhar juntos.

A União Europeia vai aumentar as importações de gás liquefeito e de soja dos Estados Unidos e haverá tarifas industriais mais baixas de ambos os lados, com o objetivo de se alcançarem "tarifas zero" nessa área.

Jean-Claude Juncker acredita também que se tratou de uma "reunião construtiva".