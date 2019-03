EUA não aceitam "desnuclearização progressiva" da Coreia do Norte

Os Estados Unidos não aceitam uma desnuclearização progressiva da Coreia do Norte, disse esta segunda-feira um diplomata norte-americano, confirmando que Washington pretende um desarmamento total e rápido em troca da suspensão de sanções.

O emissário especial dos EUA na Coreia do Norte, Stephen Biegun, disse que o seu governo pretende a "desnuclearização definitiva e totalmente comprovada" da península coreana, até ao fim do mandato do Presidente Donald Trump, em janeiro de 2021.

A segunda cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte, em final de fevereiro no Vietname, terminou abruptamente, depois de os líderes dos dois países terem falhado um acordo à volta dos planos de desnuclearização.

Na versão de Donald Trump, os norte-coreanos queriam o levantamento integral das sanções decretadas pelas Nações Unidas, em troca do desmantelamento de apenas parte das bases nucleares.

Na versão do governo coreano, apenas foi exigido o levantamento parcial das sanções, comprometendo-se o governo coreano a um plano progressivo de desmantelamento das bases nucleares.

O governo dos EUA esclarece agora que não aceita um plano progressivo de desnuclearização e exige a comprovação do total desmantelamento das bases nucleares da Coreia do Norte.