EUA separaram dos pais mais crianças migrantes do que foi inicialmente divulgado

Os primeiros relatórios apontavam para perto de 3 mil crianças separadas dos pais na fronteira a sul dos Estados Unidos, no âmbito da política de imigração "tolerância zero", que trata de igual modo traficantes e pais sem documentos. Mas um relatório divulgado, esta quinta-feira por inspetores governamentais, vem pôr em causa os números anteriormente avançados e refere que haverá milhares de menores a mais, forçados a ficar longe das famílias.

Mesmo antes da administração norte-americana ter revelado a nova política de imigração na primavera de 2018, já o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos - a agência que supervisiona os cuidados às crianças -, tinha dado conta de um aumento acentuado nos números. Ainda assim, os dados são contraditórios.

De acordo com o The New York Times , só a partir de dezembro foram identificadas 2737 crianças nesta situação, no âmbito de um pedido de contabilização feito pelos tribunais. Mas o número estará longe da realidade. É que ainda antes dos tribunais exigirem a contabilização dos menores, já milhares teriam sido separadas dos pais.

Assim, o relatório agora conhecido conclui que o número total de crianças separadas dos pais é "desconhecido", porque "há falta de coordenação" entre os vários departamentos responsáveis pelas políticas de imigração.

A política "tolerância zero" levada a cabo pelo presidente dos Estados Unidos tem gerado uma onda de indignação a nível internacional.