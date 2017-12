EUA vão fornecer ajuda militar à Ucrânia para defender integridade territorial

Os Estados Unidos vão fornecer armamento à Ucrânia para ajudar o país a defender "a sua soberania e integridade territorial", anunciou na sexta-feira a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Heather Nauert.

"A ajuda norte-americana é totalmente defensiva e, como sempre referimos, a Ucrânia é um país soberano e tem direito a defender-se", afirmou Heather Nauert em comunicado.

A porta-voz do Departamento de Estado indicou ainda que o armamento tem também como objetivo "dissuadir futuras agressões".

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

O Governo de Kiev combate desde 2014 os separatistas de Donetsk e Lugansk, uma região conhecida como Donbass, num conflito que fez mais de 10 mil mortos.

As potências ocidentais acusaram Moscovo de providenciar ajuda militar aos separatistas daquela região do leste da Ucrânia, algo que o Governo do Presidente russo, Vladimir Putin, sempre negou.

A televisão ABC noticiou na sexta-feira que a administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeia vender mísseis antitanque a Kiev pelo valor de 47 milhões de dólares, uma operação que requer o aval por parte do Congresso.

No início da semana, Washington anunciou a venda a Kiev de armas de franco-atiradores por 41 milhões de dólares.