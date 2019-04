Europa reage com cautela e a conta-gotas ao pedido extensão de Theresa May

França quer conhecer "qual é o plano" do Reino Unido e faz depender daí a decisão sobre se está ou não de acordo com o adiamento do Brexit. Para já, a resposta é que o governo francês entende ser "prematura", qualquer consideração sobre o pedido que Theresa May endereçou a Bruxelas. França dá "até à próxima quarta-feira", para que Londres divulgue um tal plano detalhado.

No mesmo sentido, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros pede ao Reino Unido para "clarificar" o que classifica como uma "circunstância difícil", já que, nesta fase "há ainda inúmeras questões para responder".

A conta gotas, começam a conhecer-se algumas posições dos Estados-Membros, que à primeira vista, mantém o tom de unidade que foi assumido desde o distante dia 29 de março de 2017.

Na Holanda, o primeiro-ministro Mark Ruth considera que ainda "há muito para esclarecer", já que a carta enviada pelo governo britânico "não responde às questões essenciais" de Bruxelas.

Durante a conferência de imprensa semanal, Ruth chega mesmo a afirmar que a carta de Theresa May "não corresponde aos requisitos".

Em Bruxelas, os cuidados são mais que muitos, na hora de reagir ao pedido do governo Britânico. Esta tarde, numa nota introdutória da conferência de imprensa diária, o porta-voz da Comissão Europeia esclareceu que "até ao dia 10", - a data da cimeira extraordinária -, não haveria comentários sobre o Brexit.

Esta manhã, o governo britânico enviou uma carta a Bruxelas, na qual solicita ao Conselho Europeu para que que lhe sejam concedidos novos prazos para sair da União Europeia.

A Carta

Numa carta de 11 parágrafos, Theresa May reconhece a frustração por não ter ainda conseguido a aprovação do acordo de saída e, por essa razão pede mais tempo.

Pede que seja dado até 30 de junho, embora admita que se conseguir aprovar o acordo essa extensão possa ser mais curta.

A primeira-ministra afirma que não pode ser tolerado o impasse em que o Brexit se encontra, tendo em conta as consequências que ele provoca.

Incerteza e um o descrédito dos cidadãos relativamente aos políticos.

Lê-se na carta que é por isso que o governo de Londres decidiu adotar mais algumas medidas para conseguir um acordo, no parlamento britânico, "sobre o caminho certo", pelo qual devem avançar.

Theresa May refere que já envolveu o líder da oposição nas discussões do governo sobre o Brexit, acreditando que isso permitirá esboçar um quadro de consenso sobre a relação futura, entre o Reino Unido e a União Europeia.

A certa altura, o ponto principal desta carta. Theresa May entende que o reino unido não deve realizar eleições europeias, a 23 de maio.

A justificação que apresentada é que tratando-se de um Estado em vias de abandonar o bloco, não seria do interesse nem da União, nem do Reino Unido, que realizasse as eleições.

No entanto, a primeira-ministra afirma que o governo britânico aceita a opinião do Conselho Europeu de que se o Reino Unido continuar a ser membro da União Europeia a 23 de maio, tem a obrigação legal de realizar eleições.

Por essa razão, afirma que, apesar de ser contra, o Governo de Londres está a avançar com os preparativos legais para realização de eleições, incluindo com a publicação do edital que determina a data das europeias de 2019, no Reino Unido.