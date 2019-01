Ex-advogado de Trump pagou para manipular sondagens antes das presidenciais de 2016

O ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, reconheceu esta quinta-feira ter pagado para manipular sondagens divulgadas na internet e destinadas a favorecer o futuro presidente norte-americano no início da campanha presidencial de 2016, sendo efetuadas "a pedido" de Trump.

Cohen, condenado em dezembro a três anos de prisão por ter designadamente comprado o silêncio de presumíveis ex-amantes de Donald Trump em violação das leis sobre o financiamento de campanhas eleitorais, reagiu através de um 'tweet' a um artigo do Wall Street Journal (WSJ), segundo o qual, no início de 2015, pagou vários milhares de dólares a um colaborador do líder evangélico Jerrt Falwell Jr., fervoroso apoiante do magnata de Nova Iorque.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn"t deserve it.