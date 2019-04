Exército brasileiro investiga militares que dispararam contra carro por engano

O exército do Rio de Janeiro matou um homem de 51 anos que seguia de carro com a sua família no bairro de Guadalupe, zona oeste da cidade.

Os militares dispararam mais de 80 tiros contra a viatura. Evaldo Rosa morreu e o seu sogro foi atingido e hospitalizado.

Outras três pessoas, incluindo o filho da vítima, de sete anos, saíram ilesas do fuzilamento. Um tiro acabou por atingir uma pessoa que ia a passar na rua e tentou prestar socorro.

Segundo os militares, o carro de Evaldo, que era músico, foi confundido com o de criminosos que haviam atacado as autoridades na região. O Exército diz que, por causa disso, o local estava devidamente sinalizado. Testemunhas e uma das pessoas que seguia no carro atingido desmentem, no entanto, essa versão.

O delegado da polícia federal, Leonardo Salgado, começou desde logo a ouvir envolvidos no caso e horas depois determinou a prisão de 10 militares.

O caso ganhou ainda maior repercussão porque na semana passada, uma ação da divisão de elite da polícia de São Paulo matou 11 assaltantes de bancos e foi por isso motivo de elogio e de homenagem pública do presidente Jair Bolsonaro, que desde a campanha eleitoral defende ações musculadas das autoridades.

Por outro lado, dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro indicam um crescimento da letalidade policial desde que Wilson Wiitzel, governador aliado de Bolsonaro, subiu ao poder no estado.

Foram 305 mortos por polícias desde a posse de Witzel, dia 1 de janeiro, a maior marca desde 1998, quando a contabilidade começou.