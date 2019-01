Explosão de gás causa grande incêndio em universidade de Lyon

Uma explosão causou um incêndio de grande dimensão, esta quinta-feira, numa universidade na cidade de Lyon, em França. As autoridades adiantam que há pelo menos três feridos.

O incêndio, que começou no terraço da universidade, terá sido causado por uma fuga de gás, de acordo com fontes da polícia francesa e da universidade. Os bombeiros encontram-se no local a combater as chamas.



Um cidadão da cidade de Villeurbanne, subúrbio de Lyon onde a universidade está localizada, colocou na rede social Twitter uma mensagem a dar conta de que a explosão terá atingido o telhado do edifício do estabelecimento de ensino.



Este acidente ocorre dias depois de uma explosão numa padaria em Paris também devido a uma fuga de gás que causou a morte a quatro pessoas.